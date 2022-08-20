Йоканович про 1:0 со «Спартаком»: «Нервная концовка, «Динамо» было непросто. Горжусь командой»

Главный тренер подвел итоги матча со (1:0).

«Я знал, что игра будет интересной, нам противостоял сильный соперник. «Спартак» в первом тайме много контролировал мяч, создавал моменты, но нам удалось забить гол.

Во втором тайме, когда сопернику пришлось раскрыться, у нас было несколько шансов: трижды мяч попадал в штанги и перекладину. В концовке было много нервов, «Спартак» побежал отыгрываться, нам было непросто.

Я горжусь своей командой и работой, которую она выполнила на поле. Мы все были единым целым», – отметил Йоканович.