«Барселона» и «МЮ» хотят подписать защитника «Лиона» Гюсто. «Сити» и «ПСЖ» тоже интересовались

19-летний защитник «Лиона» Мало Гюсто интересен топ-клубам из Франции, Англии и .

По сведениям L’Equipe, и летом направляли в «Олимпик» запросы по поводу футболиста, однако дальше этого дело не пошло. Более активно действуют и : они уже контактировали с окружением Гюсто и хотят приобрести игрока до конца лета.

При этом «Лион» не намерен сейчас продавать правого защитника, однако может пересмотреть свою позицию, получив предложение, значительно превышающее оценочную стоимость Гюсто (около 25 млн евро).

В прошлом сезоне игрок провел 30 матчей в Лиге 1 и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.