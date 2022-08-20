Чернов об ошибке Умярова: «Наиль отлично сыграл, без ошибок футбола не бывает. Вся команда его поддержала – и на поле, и в раздевалке»

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Никита Чернов рассказал, что Наиль Умяров извинился за ошибку в матче с «Динамо»

В матче 6-го тура Мир РПЛ (0:1) полузащитник «Спартака» отдал неточный пас на своей половине поля, после чего форвард бело-голубых Константин Тюкавин забил победный гол.

– Умяров извинился в раздевалке?

– Безусловно. Но вся команда его поддержала – и на поле, и в раздевалке.

Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает. Понятно, что он очень расстроен, но мы нашли слова поддержки для него.

Надеемся, что Наиль будет радовать всех своей игрой и дальше, – сказал защитник «Спартака».

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