«Поражение полностью на мне, я потрясен. По игре полностью переиграли «Динамо», наверное». Умяров о своей ошибке в дерби

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Наиль Умяров извинился за результативную ошибку в матче с «Динамо». 

В первом тайме матча 6-го тура Мир РПЛ (0:1) полузащитник «Спартака» отдал неточную передачу на своей половине поля, после чего форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил единственный гол в этой встрече. 

«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками, перед командой уже извинился, что такое случилось. Полностью, я считаю, поражение на мне.

По игре, наверное, мы переиграли полностью «Динамо», но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от одной какой-то ошибки. Эту ошибку допустил, к сожалению, я, я потрясен. Еще раз повторюсь: хочется извиниться», – сказал Умяров.

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