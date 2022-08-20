Холанд о Гвардиоле: «Особенный тренер. Все знают, что он сделал для своих клубов, игроков и футбола в целом. Я хочу быть частью этого»

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Эрлинг Холанд рассказал о роли Пепа Гвардиолы при его переходе в «Манчестер Сити».

«Ну, Пепу не пришлось продавать мне клуб. Ему не нужно было ничего продавать. Во-первых, он особенный тренер, и это было очень важно для меня. Мы все знаем, что он сделал для своих клубов, но также и для игроков и для футбола в целом. Я хочу быть частью этого. Я думаю, нам будет очень весело вместе.

Он [клуб] огромен. Условия, персонал, люди вокруг клуба – это огромная организация. Это очень профессиональный клуб, он делает все возможное, чтобы помочь игрокам, которые мне очень нравятся», – сказал нападающий.

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