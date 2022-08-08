Гвардиола сравнил Холанда с Месси: «Когда Лео забивал два, то хотел забить три. Топ-бомбардиры никогда не удовлетворены»

Пеп Гвардиола сравнил с форварда «Манчестер Сити» .

Вчера норвежец оформил дубль в дебютном матче за «горожан» в – против (2:0). В послематчевом интервью Холанд выразил разочарование в связи с тем, что не смог сделать хет-трик.

«Это хорошо, мне это нравится.

Мне повезло быть тренером Месси. Когда он забивал два, то хотел забить три, когда забивал три, он хотел забить четыре. Бомбардиры топ-уровня никогда не удовлетворены, они всегда голодны до голов и хотят большего.

Я знаю, как Холанд справлялся с потоком критики на этой неделе. Он был очень спокоен, прекрасно тренировался. Когда я увидел, как он взял мяч, чтобы пойти и пробить пенальти, то сказал: «Мне это нравится».

Он очень нацелен на ворота. Думаю, если бы кто-то другой взял мяч, то Холанд дал бы этому человеку по лицу, хоть они и партнеры по команде. И это довольно хороший знак. Мне нравится, что он так уверен в себе», – сказал тренер .