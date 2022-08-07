Пеп Гвардиола: «Холанд не решит все проблемы «Сити». Совершим ошибку, понадеявшись лишь на него»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру Эрлинга Холанда.

Норвежец оформил дубль в дебютном матче за «горожан» в АПЛ – против «Вест Хэма» (2:0).

«Вся команда сыграла великолепно, но то, что Эрлинг забил свои первые два гола, хорошо и для него, и для нас. Он создает угрозу для других команд, но не сможет решить все наши проблемы.

Он кое-что даст нашей команде, однако мы совершим ошибку, если понадеемся только на него.

Я очень рад за него. Он забил два гола – разговоры прекратятся. Он забивал в «Зальцбурге», «Дортмунде», так что, надеюсь, продолжит и здесь.

Он подписал контракт на пять лет, но я надеюсь, что он сможет играть тут и дольше. И он может принести нам пользу, и мы можем помочь его развитию, дать его игре что-то новое, сделать его более сильным игроком – не только тем, кто лишь забивает голы», – отметил Гвардиола.

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