Зарплата Каземиро заметно снизится, если «МЮ» не будет играть в ЛЧ. Доходы хавбека будут во многом зависеть от бонусов

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Стали известны подробности соглашения Каземиро с «Манчестер Юнайтед».

Бразилец, покинувший «Реал», будет в числе самых высокооплачиваемых футболистов команды.

По данным The Athletic, зарплата 30-летнего бразильского полузащитника вырастет отнюдь не в два раза, как об этом сообщали некоторые источники, но достигнет уровня вратаря «Юнайтед» Давида Де Хеа – это свыше 350 тысяч фунтов в неделю.

При этом в значительной степени доходы Каземиро будут зависеть от бонусов, связанных с результатами выступлений и индивидуальными показателями.

В случае попадания «МЮ» в Лигу чемпионов футболисту положена небольшая прибавка, а вот если команда вновь пропустит этот турнир, то хавбека ждет значительное снижение зарплаты.

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