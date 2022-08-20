Каземиро не сыграет за «МЮ» против «Ливерпуля». Церемония прощания с «Реалом» состоится в понедельник

Каземиро не сыграет за «Манчестер Юнайтед» против .

Ранее манкунианцы объявили о договоренности с «Реалом» о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии.

Как поясняет The Athletic, должен был зарегистрировать Каземиро в Премьер-лиге до полудня пятницы, чтобы он мог принять участие в предстоящем туре.

Этот дедлайн уже прошел, так что полузащитник не сможет играть в ближайшем матче. Он может дебютировать в игре против «Саутгемптона» 27 августа.

По данным El Chiringuito TV, в понедельник состоится церемония прощания игрока с .

Он выступал за мадридский клуб с 2012 года (с перерывом в сезоне-2014/15, когда играл за «Порту»). В его составе он 5 раз выиграл Лигу чемпионов и трижды – чемпионат Испании.