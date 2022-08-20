Кроос попрощался с Каземиро: «Ты не давал расслабиться даже в бане и превращал ее в тренажерку»

попрощался с Каземиро, который переходит из «Реала» в .

«Когда ты был рядом, дорогой Казе, не трудиться в поте лица было невозможно – в любой ситуации. Потому что ты не давал расслабиться даже в турецких банях.

Встречи там были очередной пыткой. Тебя приглашают, ты приходишь, а там для тебя уже почти готовы велотренажеры, штанги...

Твоим новым партнерам на заметку – с тобой даже баня превращалась в тренажерный зал. А лечь ты позволял только тогда, когда приходило время упражнений для пресса.

Я буду скучать. Ты профессионал и пример для подражания. И как топ-футболист. И как боец, спасавший меня от стольких… Но, прежде всего, как замечательный человек.

Черт возьми, мы творили историю! Легендарное время. Сейчас наши спортивные пути расходятся, но дружба остается. Могу заверить тебя в этом. Желаю тебе всего наилучшего, скоро увидимся», – написал полузащитник «Реала».

Каземиро – третий трансфер из «Реала» в «МЮ». У Варана и Ди Марии получилось так себе