Колыванов о «Спартаке»: «Одна из лучших команд чемпионата. Но они играли со «шпаной» до этого»

оценил результаты на старте сезона Мир .

– «Спартак» – лидер, у них сейчас звезды на погонах появились уже вместо двух – три (смеется). , напомню, идет без поражений. А красно-белые играли не с самыми лучшими командами.

– То есть, даже победа над вас не убедила?

– «Сочи» сейчас не та команда, что была в прошлом сезоне. В этом году – если в шестерку только попадут… Не буду, конечно, давать руку на отсечение, но многое у них изменилось, футболисты поменялись, работы у Гаранина непочатый край. А у Федотова все было как по нотам.

– И чего же ждать от дерби «Динамо» – «Спартак»?

– Чтобы приблизиться к лидирующей тройке, «Динамо» нужно обыграть «Спартак». А красно-белые сейчас – одна из самых лучших команд чемпионата. Но они до этого играли со «шпаной», не хочу никого обидеть, а сейчас будут матчи серьезные. И только через 8-10 туров можно будет говорить о чем-то, о каких-то командных действиях.

– И игра с «Динамо» – первая проверка на прочность?

– Именно так, – сказал бывший нападающий сборной России.