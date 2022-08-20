Ашот Хачатурянц: «Для «Спартака» дерби с «Динамо» не будет легким, но я надеюсь на победу красно-белых»

Ашот Хачатурянц поддержал «Спартак» в преддверии дерби с «Динамо».
«Конечно, я буду смотреть этот матч. Для «Спартака» дерби с «Динамо» точно не будет легкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня!
Если честно, меня удивляет Гильермо Абаскаль – в хорошем смысле, конечно же. В начале пути ты не ждешь каких-то быстрых изменений результата от имени, которое не является громким», – сказал бывший президент Премьер-лиги.
«Спартак» и «Динамо» сыграют сегодня, 20 августа. Начало матча – в 17:30 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн.