Ашот Хачатурянц: «Для «Спартака» дерби с «Динамо» не будет легким, но я надеюсь на победу красно-белых»

поддержал в преддверии дерби с .

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Для «Спартака» дерби с «Динамо» точно не будет легкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня!

Если честно, меня удивляет – в хорошем смысле, конечно же. В начале пути ты не ждешь каких-то быстрых изменений результата от имени, которое не является громким», – сказал бывший президент Премьер-лиги.

«Спартак» и «Динамо» сыграют сегодня, 20 августа. Начало матча – в 17:30 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн.