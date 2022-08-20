Мир РПЛ анонсировала дерби «Динамо» – «Спартак» роликом с «Кутузом» – игроком 2Drots, работающим водителем

Мир анонсировала дерби – «Спартак» роликом с участием Сергея «Кутуза».

Нападающий команды Медиалиги 2Drots Сергей Кутузов работает водителем.

После победы над (3:0) в Фонбет Кубке России на этой неделе он рассказывал, что на матч ему пришлось отпрашиваться у начальника.

В ролике РПЛ «Кутуз» также звонит начальнику и просит отпустить на игру. Когда начальник узнает, что речь идет о просмотре матча «Динамо» – , он предлагает футболисту пойти на стадион вместе.

«Спартак» и «Динамо» сыграют сегодня, 20 августа. Начало матча – в 17:30 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн.

«Утром начальник сказал: какой футбол, давай на работу». Монолог главного героя 2Drots, он водитель