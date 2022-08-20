«Ювентус» интересовался Каземиро до его перехода в «МЮ». Аллегри созванивался с хавбеком

«Ювентус» интересовался Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед».
Накануне «Реал» и «МЮ» официально подтвердили договоренность о трансфере 30-летнего хавбека.
Туринский клуб ранее также изучал возможность приглашения бразильца.
Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри лично созванивался с игроком и обсуждал возможный трансфер.
Тем не менее тогда сторонам не удалось согласовать условия сделки, поэтому до официального предложения дело так и не дошло.
Каземиро подпишет с «Юнайтед» контракт по схеме «4+1» и будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю.
Каземиро – третий трансфер из «Реала» в «МЮ». У Варана и Ди Марии получилось так себе