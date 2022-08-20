«Ювентус» интересовался Каземиро до его перехода в «МЮ». Аллегри созванивался с хавбеком

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«Ювентус» интересовался Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед».

Накануне «Реал» и «МЮ» официально подтвердили договоренность о трансфере 30-летнего хавбека.

Туринский клуб ранее также изучал возможность приглашения бразильца.

Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри лично созванивался с игроком и обсуждал возможный трансфер.

Тем не менее тогда сторонам не удалось согласовать условия сделки, поэтому до официального предложения дело так и не дошло.

Каземиро подпишет с «Юнайтед» контракт по схеме «4+1» и будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю.

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