Арбитр на ВАР Дин признал ошибку в моменте, когда Ромеро схватил Кукурелью за волосы в матче «Челси» и «Тоттенхэма»

Арбитр Майк Дин признал судейскую ошибку в матче и .

Во втором тайме защитник «шпор» Кристиан Ромеро схватил за волосы Марка Кукурелью во время борьбы за мяч в штрафной площади. Главный арбитр встречи не зафиксировал нарушение правил После этого «Тоттенхэму» удалось отыграться и сравнять счет – 2:2.

«Ни один судья не хочет возвращаться домой с игры, зная, что должен был принять другое решение. Иногда, оглядываясь назад, понимаешь, что мог бы действовать по-другому.

За те несколько секунд, которые у меня были на изучение того, как Ромеро дергает Кукурелью за волосы, я не посчитал это агрессивным действием на красную карточку.

После этого я изучил видеозапись, поговорил с другими судьями и, поразмыслив, вынужден признать, что я должен был попросить Тэйлора подойти к монитору, чтобы он сам посмотрел этот момент.

Последнее слово всегда остается за главным судьей на поле.

Эта ситуация показывает, что независимо от того, насколько ты опытен, а я провел более двух десятилетий в качестве судьи Премьер-лиги, ты всегда учишься. Для меня это разочарование», – написал Дин, работавший на ВАР во время этого матча.