Фергюсон в суде назвал темперамент Гиггза фантастическим: «В глазах каждого он был номером один»

Экс-тренер выступил на судебном заседании.

80-летний шотландец принял участие в процессе, касающемся экс-полузащитника клуба Райана Гиггза.

Валлиец обвиняется в нападении на двух женщин: в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения 36-летней Кейт и напал на ее младшую сестру, 20-летнюю Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

«У Гиггза фантастический темперамент. Он провел очень долгую карьеру на столь трудной позиции с точки зрения энергозатрат и при этом выполнял все, чего мы только могли пожелать. В глазах каждого Райан Гиггз был номером один», – отметил Фергюсон.

Крис Доу, адвокат Гиггза, спросил, видел ли тренер когда-либо, чтобы его бывший игрок терял самообладание или становился агрессивным. Фергюсон дал отрицательный ответ. Также он подчеркнул, что Гиггз был достаточно силен для того, чтобы «выдерживать остроту моего языка».

«Я часто использовал Райана в качестве мишени, когда, бывало, сам выходил из себя из-за выступлений команды. Все остальные в раздевалке думали: «Если Райан Гиггз способен это выдержать, то и мы сможем», – сказал Фергюсона.

Гиггз заплакал в суде, говоря об аресте, а ночь в камере он описал как «худший опыт в жизни». Экс-игрока «МЮ» обвиняют в нападении на двух девушек