Защитник «Факела» Божин о Fan ID: «Не всем понятно, зачем нужны лишние телодвижения с походом в МФЦ. Но даже это вряд ли остановит наших болельщиков»

Защитник прокомментировал введение Fan ID в российском футболе.

«Любой футбольный человек опасается оттока болельщиков. Не всем понятно, зачем нужны эти лишние телодвижения с походом в МФЦ.

Но даже внедрение этого закона в Воронеже вряд ли остановит наших болельщиков, потому что команда 20 лет не играла в Премьер-лиге.

Люди, думаю, даже в нынешних условиях сделают Fan ID и придут на стадион. Могу понять болельщиков других команд, для которых выступление их клубов в – стабильное событие.

Но в Воронеже наш выход наверх – событие, которое весь город ждал 20 лет.

Жаль, что уже перестали ходить фанаты, которые подготовили мощный перфоманс перед матчем с «Динамо», – сказал .