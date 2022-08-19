Карло Анчелотти: «Кроос не говорил мне, что не хочет играть опорника. Если скажет? Все равно будет играть»

Карло Анчелотти рассказал, что ждет Тони Крооса после ухода Каземиро.
Бразилец близок к переходу из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 млн евро.
«Кроос не говорил мне, что ему не нравится играть на позиции опорного полузащитника.
Возможно, он говорил об этом вам [журналистам]. Если он скажет мне об этом… Что ж, он все равно будет играть там», – смеясь сказал главный тренер «Мадрида».
«МЮ» покупает Каземиро за 60+10 млн – заманили длинным контрактом (4+1) и зарплатой. Может, хоть он не сорвется?