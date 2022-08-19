Карло Анчелотти: «Кроос не говорил мне, что не хочет играть опорника. Если скажет? Все равно будет играть»

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Карло Анчелотти рассказал, что ждет Тони Крооса после ухода Каземиро.

Бразилец близок к переходу из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 млн евро.

«Кроос не говорил мне, что ему не нравится играть на позиции опорного полузащитника.

Возможно, он говорил об этом вам [журналистам]. Если он скажет мне об этом… Что ж, он все равно будет играть там», – смеясь сказал главный тренер «Мадрида».

«МЮ» покупает Каземиро за 60+10 млн – заманили длинным контрактом (4+1) и зарплатой. Может, хоть он не сорвется?

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