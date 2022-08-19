«МЮ» согласовал с Каземиро условия личного контракта

все ближе к приобретению полузащитника «Реала» .

По данным Manchester Evening News, английский клуб согласовал условия личного контракта с 30-летним хавбеком.

Тем не менее «МЮ» не успеет заявить бразильца на ближайший матч Премьер-лиги против , так как игроку еще предстоит получить рабочую визу.

Отмечается, что главный тренер не препятствовал уходу футболиста.

Ранее стало известно, что «Юнайтед» заплатит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с Каземиро подпишут на 4 года и с опцией продления еще на сезон. Подробная статистика полузащитника – здесь.