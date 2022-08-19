«МЮ» согласовал с Каземиро условия личного контракта

«Манчестер Юнайтед» все ближе к приобретению полузащитника «Реала» Каземиро.
По данным Manchester Evening News, английский клуб согласовал условия личного контракта с 30-летним хавбеком.
Тем не менее «МЮ» не успеет заявить бразильца на ближайший матч Премьер-лиги против «Ливерпуля», так как игроку еще предстоит получить рабочую визу.
Отмечается, что главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти не препятствовал уходу футболиста.
Ранее стало известно, что «Юнайтед» заплатит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с Каземиро подпишут на 4 года и с опцией продления еще на сезон. Подробная статистика полузащитника – здесь.