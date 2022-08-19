Анчелотти обеспокоен уходом Каземиро в «МЮ», считая бразильца незаменимым в краткосрочной перспективе

Карло Анчелотти расстроен в связи с уходом полузащитника Каземиро из «Реала».
Трансфер 30-летнего хавбека в «Манчестер Юнайтед» вызывает у главного тренера «Мадрида» серьезные опасения, сообщает журналист Эду Агирре.
Итальянец считает бразильцем незаменимым в краткосрочной перспективе.
Ранее появилась информация, что Каземиро и «МЮ» согласовали условия личного контракта.
Ожидается, что «Юнайтед» заплатит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с Каземиро подпишут на 4 года и с опцией продления еще на сезон. Подробная статистика полузащитника – здесь.