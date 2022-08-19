Анчелотти обеспокоен уходом Каземиро в «МЮ», считая бразильца незаменимым в краткосрочной перспективе

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Карло Анчелотти расстроен в связи с уходом полузащитника Каземиро из «Реала».

Трансфер 30-летнего хавбека в «Манчестер Юнайтед» вызывает у главного тренера «Мадрида» серьезные опасения, сообщает журналист Эду Агирре.

Итальянец считает бразильцем незаменимым в краткосрочной перспективе.

Ранее появилась информация, что Каземиро и «МЮ» согласовали условия личного контракта.

Ожидается, что «Юнайтед» заплатит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с Каземиро подпишут на 4 года и с опцией продления еще на сезон. Подробная статистика полузащитника – здесь.

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