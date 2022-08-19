Карло Анчелотти: «Каземиро хочет новый вызов. Мы должны уважать его желание»

подтвердил желание Каземиро сменить команду.

Ранее появилась информация, что бразилец близок к переходу в из «Реала».

«Я говорил с . Он хочет попробовать новый вызов.

Мы должны уважать его желание. Пока еще ничего не официально, но это его желание.

В настоящий момент идут переговоры. Если будет достигнута договоренность, нам есть кем заменить его.

Я не пытался переубедить Каземиро. Я полностью доверяю ему. Мы должны уважать его решение», – сказал главный тренер .