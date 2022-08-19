Карло Анчелотти: «Каземиро хочет новый вызов. Мы должны уважать его желание»

Карло Анчелотти подтвердил желание Каземиро сменить команду.
Ранее появилась информация, что бразилец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» из «Реала».
«Я говорил с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов.
Мы должны уважать его желание. Пока еще ничего не официально, но это его желание.
В настоящий момент идут переговоры. Если будет достигнута договоренность, нам есть кем заменить его.
Я не пытался переубедить Каземиро. Я полностью доверяю ему. Мы должны уважать его решение», – сказал главный тренер «Мадрида».