Анчелотти хочет сохранить Каземиро в «Реале», но не будет препятствовать переходу хавбека в «МЮ»

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Полузащитник Каземиро хочет понять, какую роль он будет играть в «Реале» в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, хавбек проведет встречу с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти.

По сведениям ESPN, бразилец намерен выяснить, рассчитывают ли на него как на важного игрока, учитывая приобретение Орельена Тчуамени.

Анчелотти предпочел бы сохранить Каземиро в команде, однако готов принять любое решение. «Реал» также не будет чинить препятствий на пути футболиста в «Манчестер Юнайтед», если он захочет уйти, а манкунианцы предложат как минимум 65 млн евро.

Самого полузащитника привлекает финансовый аспект трансфера в «МЮ», он понимает, что этот контракт может стать для него последним из по-настоящему крупных.

«МЮ» хочет, чтобы Каземиро дебютировал в матче с «Ливерпулем» 22 августа

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