Мартынович назвал Сафонова сильнейшим вратарем России: «Однозначно. Он может заиграть в топ-клубах Европы, это бесспорно»

Теги Рубин Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Факел Краснодар Александр Мартынович Матвей Сафонов Футбол

Александр Мартынович назвал Матвея Сафонова сильнейшим вратарем России. 

– Сафонов – сильнейший на своей позиции в России?

– Однозначно. Смотрели игру с «Факелом»? Что он там вытворял!

– Какие качества выделяешь в Матвее?

– Уверенность в себе. Знает, что может. Допускает ошибки, но допускает уверенно. И это в своем молодом возрасте. Особо не переживает. У него характер именно что вратаря. Что-то отчебучит на тренировке – и ладно: извинится и едет дальше.

Мы бегаем до потери пульса, рубимся – Мотя же легко все переживает. Большой плюс. На него не повлияли ошибки, срывы. Ну, были и были. Все ошибаются. Сафонов это в голову не берет, думает о следующей игре.

– Каким видишь его будущее?

– В принципе, это уже звезда российского чемпионата. В Европе же будет легионером. Вратарскую позицию редко делают легионерской. Только это может помешать Моте заиграть в Европе. А что он может сделать это в топ-клубах - бесспорно.

– Ты бы поставил в свою команду Сафонова, не Акинфеева?

– Я – да, – сказал защитник «Рубина»

Сафонов о лучшем вратаре России: «Сейчас уже не назову Акинфеева. Место вакантно»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные