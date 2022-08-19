Мартынович назвал Сафонова сильнейшим вратарем России: «Однозначно. Он может заиграть в топ-клубах Европы, это бесспорно»

назвал сильнейшим вратарем России.

– Сафонов – сильнейший на своей позиции в России?

– Однозначно. Смотрели игру с ? Что он там вытворял!

– Какие качества выделяешь в Матвее?

– Уверенность в себе. Знает, что может. Допускает ошибки, но допускает уверенно. И это в своем молодом возрасте. Особо не переживает. У него характер именно что вратаря. Что-то отчебучит на тренировке – и ладно: извинится и едет дальше.

Мы бегаем до потери пульса, рубимся – Мотя же легко все переживает. Большой плюс. На него не повлияли ошибки, срывы. Ну, были и были. Все ошибаются. Сафонов это в голову не берет, думает о следующей игре.

– Каким видишь его будущее?

– В принципе, это уже звезда российского чемпионата. В Европе же будет легионером. Вратарскую позицию редко делают легионерской. Только это может помешать Моте заиграть в Европе. А что он может сделать это в топ-клубах - бесспорно.

– Ты бы поставил в свою команду Сафонова, не Акинфеева?

– Я – да, – сказал защитник .

Сафонов о лучшем вратаре России: «Сейчас уже не назову Акинфеева. Место вакантно»