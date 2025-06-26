Керкез о переходе в «Ливерпуль»: «Для меня честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб Англии. Собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи»
Милош Керкез высказался о переходе в «Ливерпуль».
Сегодня мерсисайдцы объявили о подписании венгерского защитника «Борнмута».
«Я очень счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и воодушевлен.
Сейчас я поеду домой и проведу несколько дней в своем родном городе, а затем с нетерпением буду ждать возможности вернуться, надеть тренировочную форму и начать тренироваться и готовиться к сезону.
Я собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Я не могу дождаться, когда услышу рев болельщиков. До скорой встречи», – сказал Керкез.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
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