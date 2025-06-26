Керкез о переходе в «Ливерпуль»: «Для меня честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб Англии. Собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи»

Милош Керкез высказался о переходе в «Ливерпуль».

Сегодня мерсисайдцы объявили о подписании венгерского защитника «Борнмута».

«Я очень счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и воодушевлен.

Сейчас я поеду домой и проведу несколько дней в своем родном городе, а затем с нетерпением буду ждать возможности вернуться, надеть тренировочную форму и начать тренироваться и готовиться к сезону.

Я собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Я не могу дождаться, когда услышу рев болельщиков. До скорой встречи», – сказал Керкез .