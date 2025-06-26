Более 6 млн зрителей посетили матчи в России в этом сезоне, заявил Дюков: «Это самое высокое значение за последние 6 сезонов. Планируем выйти на 7 млн»

Александр Дюков рассказал о рекордной за последние годы посещаемости матчей.

«В этом сезоне матчи профессиональных соревнований посетило более 6 миллионов человек, это самое высокое значение за последние шесть сезонов. Цель следующего сезона – превышение показателя сезона‑2018/19, который проходил после чемпионата мира в России. Планируем выйти на 7 миллионов зрителей на матчах профессиональных лиг и Кубка России.

Посещаемость матчей Кубка России составила 1,26 миллиона человек, что стало четвертым показателем для аналогичных турниров в мире. Мы видим рост посещаемости соревнований, которые проводятся в России», – сказал президент РФС .

Fan ID оформили почти 3 млн болельщиков, заявил Дюков