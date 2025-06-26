Центр по подготовке сборных России откроется в Москве в 2027 году

В Москве в 2027 году появится центр по подготовке сборных России.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил на конференции РФС , что центр по подготовке сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме (искусственный остров на северо-западе Москвы, на территории района Хорошево-Мневники – Спортс’‘) в Москве к 2027 году.

Для строительства центра город выделил РФС земельный участок площадью 6 гектаров. Он находится на берегу Москвы-реки между станциями метро БКЛ «Мневники» и «Терехово». На территории возведут здание центра, тренировочную базу, четыре поля.

На данный момент завершены проектные работы, ожидается заключение экспертизы, идет подготовка к строительным работам.