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Центр по подготовке сборных России откроется в Москве в 2027 году

В Москве в 2027 году появится центр по подготовке сборных России.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил на конференции РФС, что центр по подготовке сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме (искусственный остров на северо-западе Москвы, на территории района Хорошево-Мневники – Спортс’‘) в Москве к 2027 году.

Для строительства центра город выделил РФС земельный участок площадью 6 гектаров. Он находится на берегу Москвы-реки между станциями метро БКЛ «Мневники» и «Терехово». На территории возведут здание центра, тренировочную базу, четыре поля.

На данный момент завершены проектные работы, ожидается заключение экспертизы, идет подготовка к строительным работам.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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