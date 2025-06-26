Родри о «Золотом мяче»: «Я всегда превозношу испанских игроков: Педри провел потрясающий сезон, Ямаль тоже. Не знаю, кто выиграет, посмотрим»
Родри рассказал, кто, по его мнению, может претендовать на «Золотой мяч».
«Я не знаю, кто выиграет, есть много вариантов. Я всегда превозношу испанских игроков. Я думаю, что Педри провел потрясающий сезон, Ламин [Ямаль] тоже.
Я не знаю, посмотрим, что произойдет», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча»-2024.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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