«Арсенал» и Льюис-Скелли продлили контракт до 2030 года

Майлз Льюис-Скелли продлил контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с 18-летним защитником. По информации Фабрицио Романо, оно рассчитано до 2030 года.

Льюис-Скелли дебютировал за основную команду «канониров» в прошлом сезоне и провел за нее 39 матчей во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь .