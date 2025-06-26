«Арсенал» и Льюис-Скелли продлили контракт до 2030 года
Майлз Льюис-Скелли продлил контракт с «Арсеналом».
Лондонский клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с 18-летним защитником. По информации Фабрицио Романо, оно рассчитано до 2030 года.
Льюис-Скелли дебютировал за основную команду «канониров» в прошлом сезоне и провел за нее 39 матчей во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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