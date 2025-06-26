Хавбек «Сан Паулу» за слова «умирающий от голода венесуэлец» в адрес соперника оштрафован на 15 000 долларов. Бобадилье грозит уголовное дело за расизм

Футболист «Сан-Паулу» Дамиан Бобадилья оштрафован за ксенофобию.

28 мая во время матча группового этапа Кубка Либертадорес «Сан-Паулу » – «Тальерес » (2:1) 23-летний парагвайский полузащитник назвал 26-летнего защитника аргентинского клуба Мигеля Наварро «умирающим от голода венесуэльцем».

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) оштрафовала Бобадилью на 15 000 долларов за ксенофобию. В случае повторения нарушения санкции будут более серьезными.

Кроме того, в отношении Дамиана ведется расследование Департаментом по пресечению преступлений на почве нетерпимости в спорте (DRADE), игрока обвиняют в совершении преступления, связанного с расовыми оскорблениями. В расследовании участвует полиция. Прокуратура может возбудить против него Бобадильи уголовное дело.