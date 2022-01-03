Матвей Сафонов: «Не нравится формулировка «преемник Акинфеева». У него очень хорошая карьера, но не предел мечтаний»

Вратарь и сборной России Матвей Сафонов высказался о том, что его называют преемником голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Мне это непонятно, потому что у Игоря, конечно, очень хорошая карьера, но это не предел мечтаний.

Думаю, что его карьера, безусловно, заслуживает громких слов и всего остального. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом, но я хочу пройти свой путь, не хочу повторять чей-либо путь.

Хочу писать свою историю, которая будет уникальной и по-своему прекрасной.

– А что такое «предел мечтаний» по-сафоновски?

– Да его нет, я думаю, потому что я в этом плане тяжелый человек сам для себя. Я очень редко бываю доволен. Что бы ни происходило, я все равно чаще всего вспоминаю негативные моменты, – сказал Сафонов.