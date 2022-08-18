«Челси» уверен, что «Барселона» примет последнее предложение по Обамеянгу. Форвард нужен и Хави, и Тухелю

уверен в подписании Пьера-Эмерика Обамеянга из «Барселоны».

Лондонцы уверены, что каталонцы примут последнее предложение о переходе 33-летнего габонского форварда.

«Синие» еще не обсуждали детали личного контракта с Обамеянгом, переговоры должны пройти сегодня.

При этом главный тренер «Барсы» Хави сообщил Обамеянгу, что он входит а его планы. В то же время тренер клуба АПЛ Томас Тухель пообщался с нападающим и уверен, что трансфер состоится.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет 30 млн евро за Пьера-Эмерика.

Обамеянг перешел в «Барселону» прошлой зимой, расторгнув контракт с «Арсеналом». В Испании он забил 13 голов в 24 матчах, его статистика – здесь.