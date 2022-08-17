Хадсон-Одои близок к уходу из «Челси» в аренду. Он интересен «Ньюкаслу» и «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои в ближайшее время, вероятно, покинет .

Как передает BBC, англичанин хочет играть чаще, чем это получается в лондонской команде. «Синие» не хотят его продавать и согласны лишь на аренду. Трансфер ожидается в ближайшие недели.

Среди претендентов на 21-летнего футболиста выделяются , дортмундская и , есть интерес и со стороны иных клубов.

В прошлом сезоне Хадсон-Одои провел 15 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.