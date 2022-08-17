Хадсон-Одои близок к уходу из «Челси» в аренду. Он интересен «Ньюкаслу» и «Боруссии» Дортмунд

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Полузащитник Каллум Хадсон-Одои в ближайшее время, вероятно, покинет «Челси».

Как передает BBC, англичанин хочет играть чаще, чем это получается в лондонской команде. «Синие» не хотят его продавать и согласны лишь на аренду. Трансфер ожидается в ближайшие недели.

Среди претендентов на 21-летнего футболиста выделяются «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия» и «Саутгемптон», есть интерес и со стороны иных клубов.

В прошлом сезоне Хадсон-Одои провел 15 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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