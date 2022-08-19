Циннбауэр не стал обсуждать возможную отставку из «Локо»: «Не мое дело. Я тренер. Если возьмем 3 очка, разговоры закончатся»

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Йозеф Циннбауэр прокомментировал информации о том, что его могут уволить из «Локомотива».

«Не хочу говорить об этой ситуации. Это не мое дело. Я тренер, я должен подготовить команду к игре. Этим мы и занимаемся.

Если мы завоем 3 очка в субботу, эти разговоры закончатся», – сказал главный тренер «Локо».

Напомним, 20 августа состоится матч 6-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Локомотив». После 5 туров «Локо» занимает 13-е место в таблице, набрав 3 очка. 

«‎Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного  

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