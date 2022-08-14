Наумов о 13-м месте «Локо»: «Команда абсолютно разбалансированная и неготовая к сезону»

высказался о старте «Локомотива» в сезоне Мир .

В субботу красно-зеленые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и после 5 матчей занимают в таблице 13-е место.

«Команда по составу неплохая, но абсолютно разбалансированная и неготовая к сезону. Мне кажется, одна и та же беда – слабая функциональная готовность и игровые связи разрушены, отсюда такая игра. Хуже старта я не помню, это еще раз доказывает, что ребята, которые пришли, не способны тренировать российскую команду, да и какую-либо еще.

Один недавно только играл, лицензии не имеет, второй тоже непонятно откуда пришел. Пришли люди, лицензии не имеют, они футбол российский никогда не видели. Не только вживую, но и по телевизору, как они могут тренировать?

Взяли еще и Лоськова с Пашининым выгнали, потому что они, видите ли, слишком влиятельные», – сказал экс-президент .