«Локо» не собирается увольнять Циннбауэра: «Надеемся, что ситуация выправится»

Генеральный директор «Локомотива» рассказал о кредите доверия тренерскому штабу.
Владимир Леонченко высказался после матча 5-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1)
– Нас не устраивает ни игра, ни результат. Мы прекрасно понимаем это, видим наши слабые места. Работаем над исправлением ситуации.
– Как исправлять ситуацию?
– Это работа тренерского штаба.
– Есть кредит доверия к тренерскому штабу?
– Если мы не объявили об отставках, значит, кредит доверия есть. Надеемся, что ситуация выправится.
– Возможны кадровые изменения?
– Решения мы принимаем после хорошего анализа. Спонтанно ничего принято не будет.
– Вам не кажется, что три очка за пять туров – это повод для отставки?
– Нет. Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию, – сказал Владимир Леонченко.
Напомним, «Локомотив» тренирует Йозеф Циннбауэр.