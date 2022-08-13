«Локо» не собирается увольнять Циннбауэра: «Надеемся, что ситуация выправится»

Генеральный директор «Локомотива» рассказал о кредите доверия тренерскому штабу.

Владимир Леонченко высказался после матча 5-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1)

– Нас не устраивает ни игра, ни результат. Мы прекрасно понимаем это, видим наши слабые места. Работаем над исправлением ситуации.

– Как исправлять ситуацию?

– Это работа тренерского штаба.

– Есть кредит доверия к тренерскому штабу?

– Если мы не объявили об отставках, значит, кредит доверия есть. Надеемся, что ситуация выправится.

– Возможны кадровые изменения?

– Решения мы принимаем после хорошего анализа. Спонтанно ничего принято не будет.

– Вам не кажется, что три очка за пять туров – это повод для отставки?

– Нет. Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию, – сказал Владимир Леонченко.

Напомним, «Локомотив» тренирует Йозеф Циннбауэр.