Сенников о 13-м месте «Локо»: «Если убрать тренера, но немецкая система не изменится, ничего не произойдет»

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Дмитрий Сенников оценил старт «Локомотива» в сезоне Мир РПЛ.

В субботу красно-зеленые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и после 5 матчей занимают в таблице 13-е место.

«Тут дело во всей системе, не только в тренере. В разных командах можно тренера поменять, и что-то изменится. Здесь если убрать главного тренера, но немецкая система не изменится, ничего не произойдет. Я думаю, что до осени никаких изменений в руководстве не будет.

Старт для «Локомотива» очень неудачный. Команда внизу таблицы. Молодцы, что борются до конца, как сегодня и в матче с «Ростовом» [2:2], но побед пока нет, это грустно», – сказал экс-защитник «Локо».

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