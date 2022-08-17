Пол Мерсон: «МЮ» в миллионе миль от топ-4. Им нужно беспокоиться о том, чтобы Роналду не перешел в «Ньюкасл»

Пол Мерсон высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в «Челси».
Ранее бывший нападающий «Арсенала» заявил, что португалец бы подошел команде Томаса Тухеля.
«Почему это их конкурент? Они [«МЮ»] не входят в топ-4, они в миллионе миль от того, чтобы попасть в топ-4.
Им нужно беспокоиться о том, чтобы он не перешел в «Ньюкасл». Они должны начать беспокоиться о полной остановке клуба. Они должны снова начать ходить, а не бегать и волноваться о топ-4.
Можно по-разному проигрывать футбольные матчи, но нельзя проигрывать «Брентфорду» 0:4, и это не проявление неуважения», – сказал Меhсон в эфире Sky Sports.