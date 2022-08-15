«МЮ» связался с Икарди насчет трансфера. Форвард «ПСЖ» хочет в АПЛ

может купить форварда .

Манкунианцы через посредников неофициально связались с окружением аргентинца по поводу возможного трансфера, сообщает GFFN.

29-летнего футболиста привлекает возможность переезда в , он хочет, чтобы трансфер состоялся.

Однако прямых контактов между клубами пока нет. В «ПСЖ» считают, что Икарди сейчас не является приоритетной трансферной целью «МЮ» в атаку.

Ранее тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что не рассчитывает на Икарди.

Статистику форварда можно изучить здесь.