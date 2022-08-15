«МЮ» связался с Икарди насчет трансфера. Форвард «ПСЖ» хочет в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может купить форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.
Манкунианцы через посредников неофициально связались с окружением аргентинца по поводу возможного трансфера, сообщает GFFN.
29-летнего футболиста привлекает возможность переезда в АПЛ, он хочет, чтобы трансфер состоялся.
Однако прямых контактов между клубами пока нет. В «ПСЖ» считают, что Икарди сейчас не является приоритетной трансферной целью «МЮ» в атаку.
Ранее тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что не рассчитывает на Икарди.
Статистику форварда можно изучить здесь.