«ПСЖ» может отправить тех, на кого не рассчитывает, в 5-й дивизион. Икарди, Эррера и еще 6 игроков – в списке

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«ПСЖ» может отправить игроков, на которых не рассчитывает, в резервную команду.

По данным L’Équipe, французский клуб не рассчитывает на Андера Эрреру, Рафинью Алькантару, Юлиана Дракслера, Левена Курзава и Мауро Икарди. Также нет места в составе у Тило Керера, Идриссы Гуйе и Эрика Эбимбе, которые уже сейчас близки к уходу из «ПСЖ».

В случае, если кто-то из этих футболистов откажется уходить из клуба, «ПСЖ» может отправить их в резервную команду, которая выступает в пятом по силе французском дивизионе. Там играют любительские и полупрофессиональные команды, а также вторые команды профессиональных клубов.

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