Гаджиев о Хабибе в «Динамо» Махачкала: «Он всесторонняя личность, доходчиво излагает гражданскую позицию. Сотрудничество было бы интересным»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о Хабибе Нурмагомедове.

«Наши популярные бойцы любят футбол, они знают, что такое профессиональный спорт. Их участие в таких проектах помогло бы популяризации игры.

То, что делает Овечкин сегодня, это все на пользу футболу. Как ни крути, все вертится вокруг футбола – самого популярного вида спорта. В Дагестане все дети гоняют мяч.

Хабиб, безусловно, всесторонняя личность. Он запоминается не только тем, что он классный боец. Он доходчиво излагает свою гражданскую позицию.

Сотрудничество с ним было бы, безусловно, интересным. Однако мне, например, позвонить ему и сказать «‎Давай будем все это продвигать» было бы некорректно, учитывая нашу разницу в возрасте, я все-таки значительно постарше. Если он сам проявит интерес, мы будем очень рады», – сказал Гаджиев.

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