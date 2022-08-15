Экс-судья UFC объяснил, почему Хабиба нельзя назвать лучшим в истории: «Джонс провел 15 титульников. Сколько таких боев у Нурмагомедова?»

Теги UFC Дэйна Уайт Джон Маккарти Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший рефери UFC Джон Маккарти согласился с мнением Дэйны Уайта, не включившего Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории.

Маккарти считает россиянина самым доминирующим бойцом в истории, однако ранний уход «Орла» из октагона не позволяет считать его лучшим.

«Я думаю, что Хабиб слишком рано закончил карьеру. Я всегда говорил, что он был самым доминирующим бойцом, которого я когда-либо видел в клетке. 

Он доминировал над отличными оппонентами, выигрывал раунды со счетом 10-8, но Джон Джонс – самый талантливый боец, за которым я наблюдал в октагоне. 

Между ними есть большая разница: Джон Джонс провел 15 титульных боев. Сколько таких поединков у Хабиба? Я думаю, что Джон Джонс – лучший боец в истории», – сказал Маккарти.

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