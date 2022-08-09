Замминистра туризма Дагестана: «Будут формироваться маршруты по местам, где тренировался Хабиб»

Заместитель министра по туризму Дагестана Анна Безрукова заявила, что в республике могут появиться туристические маршруты, посвященные известным дагестанским спортсменам.

«Дагестан – это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев.

Сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев. Маршруты уже хаотично сами создаются, потому что самостоятельные туристы находят, где родился , приезжают туда», – сказала чиновница.

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