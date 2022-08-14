Хабиб о том, как «Спартаку» конкурировать с «Зенитом»: «Деньги надо заработать»

высказался о перспективах «Спартака» побороться с «Зенитом».

Красно-белые лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ после пяти туров, одержав крупную победу над «Сочи» (3:0).

– Отличная игра «Спартака» сегодня. Я впечатлен. Думаю, они будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне.

– Впечатляет игра «Спартака»?

– Да, очень хорошая игра была.

– Как тебе Абаскаль, его сначала все хейтили.

– Почему хейтили?

– Потому что ноунейм.

– А кто у нас нейм?

– Раньше были и Эмери и Лаудруп.

– Кроме Романцева никого не было, я никого не помню.

– Даже Карреру?

– Карреру помню! Тедеско знаю, но не помню.

– Как конкурировать с «Зенитом»?

– Деньги надо заработать. Не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Но «Зенит» хорошо играет.

– Федун уходит, ты не хочешь купить «Спартак»?

– Нет. Я просто прихожу, болею. Думаю, это нежелание, потому что нужно с реальностью контактировать. Как-то хотели, чтобы я «Манчестер Юнайтед» купил, – сказал бывший чемпион UFC.

У «Спартака» лучший старт в истории. Лидеры РПЛ после 5-го тура – как в чемпионском сезоне