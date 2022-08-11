«Бавария» представила темно-серую форму для Лиги чемпионов. Дизайн вдохновлен баварской традиционной карточной игрой

представила комплект формы для выступления в Лиге чемпионов.

Игроки мюнхенского клуба будут играть в футболках темно-серого цвета с красными элементами. Дизайн формы, разработанной компанией adidas, вдохновлен традиционной баварской карточной игрой шафкопф. На футболке изображены значки карточных мастей.

Комплект формы изготовлен из полностью перерабатываемого полиэстера.

Также клуб сообщил, что первые 15 000 покупателей получат в подарок специальное издание шафкопфа от Томаса Мюллера.

Фото: https://fcbayern.com/