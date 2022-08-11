Пирс Морган: «Обамеянг в «Барсе» был голевой машиной, и теперь он может перейти в «Челси». Тухель великолепно работал с ним, а Артета решил унизить его и отдать»

Пирс Морган раскритиковал из-за ситуации с .

Зимой нападающий перешел в «Барселону» после расторжения контракта с «Арсеналом». В приобретении форварда в это трансферное окно заинтересован «Челси».

Телеведущий и болельщик «Арсенала» ответил на твит, в котором говорится: «Пирс Морган все твердил и твердил о том, что избавился от «нападающего мирового класса» Обамеянга только для того, чтобы попыталась избавиться от него 6 месяцев спустя.

Если ходят слухи, что у игрока проблемы, а затем две команды в течение 6 месяцев отдают его, то эти слухи можно воспринимать как благую весть».

«Нет сообщений о том, что [Обамеянг] был кем-то иным, кроме как образцовым игроком в «Барсе» и машиной для забивания голов. Теперь он может перейти в , которым руководит Тухель, тренировавший его [Обамеянга] в «Дортмунде» и любивший его так сильно, что хочет снова работать с ним. Так что каждая часть этого твита – полная чушь», – написал Морган.

После того, как другой ползьователь написал, что Тухелю придется врать Обамеянгу о времени начала тренировок, чтобы игрок появлялся на них вовремя, ведущий добавил: «Он плохо распоряжается временем, вот уж большое дело. Тухель великолепно работал с ним, а Артета решил унизить его и отдать, что стоило нам места в топ-4».