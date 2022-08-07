Цорн заявил, что «Локо» не собирается увольнять Циннбауэра. У команды 2 очка за 4 тура

«Локомотив» не собирается менять главного тренера после неудачного старта сезона.

Об этом сообщил спортивный директор московского клуба .

«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», – сказал Цорн.

Вчера «Локомотив» разгромно проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

Команда набрала 2 очка в 4 играх, и это худший старт сезона для «Локомотива» с 2006 года. За эти матчи железнодорожники пропустили 11 голов – это антирекорд клуба.

Худший старт «Локо» с 2006-го: упали в зону стыков, делят 16-е место по пропущенным (антирекорд)