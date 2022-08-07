Томас Цорн: «Это катастрофический старт сезона для «Локомотива». Но нельзя сказать, что у нас все беспросветно»

обратился к болельщикам «Локомотива» на фоне неудачного старта сезона.

«Это катастрофический старт сезона для «Локомотива», результаты плохие. Мы все разочарованы и понимаем, что в первых четырех матчах мы не оправдали ожидания болельщиков, да и свои тоже.

Наша команда все еще находится на пути развития и из-за последних неудач переживает непростое время, много потерь – за два последних месяца травмы получили несколько игроков основы, Баринов пропустил последний матч из-за красной карточки, но мы, конечно, не ищем в этом оправданий таким результатам. Текущее место в таблице – недопустимо для «Локомотива», все это осознают и хотят исправить как можно скорее.

Тем не менее, я не могу сказать, что у нас все беспросветно. Большую часть времени встречи против и были обоюдоострыми, наша команда создавала отличные моменты и могла выходить вперед по ходу матчей. Но после пропущенных голов мы разваливались, не хватало терпения, концентрации. И в моментах, когда мы завоевывали мяч, мы его слишком легко теряли – так быть не должно, это будем исправлять в первую очередь.

Что касается усиления состава, мы ведем активный поиск игроков, где-то уже находимся в переговорах. Качественные новички обязательно будут, это в текущих условиях занимает больше времени, чем обычно.

Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь, все те, кому небезразличен «Локомотив», кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей. Спасибо за вашу поддержку, команда сделает все возможное, чтобы начал побеждать», – сказал спортивный директор клуба.