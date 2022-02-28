Хадсон-Одои о Тухеле: «Иногда думаешь про себя: «Не мог бы ты немного успокоиться и перестать так сильно кричать?»

высказался об эмоциональном поведении .

«Тренер – очень хороший человек, в тактическом плане он великолепен. Он знает, как выжать максимум из каждого игрока, иногда он делает это таким образом, что тебе не хотелось бы это слышать. Иногда он может кричать так, что ты думаешь: «Почему ты так много кричишь на бровке?»

В то же время он хочет лучшего для команды. Иногда это трудно понять, и ты думаешь про себя: «Не мог бы ты немного успокоиться и перестать так сильно кричать?»

Но он пытается донести до нас сообщение и сказать нам: «Послушайте, я хочу этого от вас, потому что я хочу выиграть матч. Я не буду кричать не только на тебя, я буду кричать на всех, чтобы убедиться, что мы выжмем из каждого максимум. И мы выиграем матч. Или добьемся того, чтобы каждый выложился на все 100 процентов», – сказал Хадсон-Одои.