Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти. Он интересен «Дортмунду», «Саутгемптону» и «Лестеру»

Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из , чтобы играть регулярно.

Англичанин сообщил «Челси», что хочет сменить клуб ради регулярной игровой практики, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

В аренде 21-летнего игрока заинтересованы дортмундская и другие европейские клубы. Прошлым летом Хадсон-Одои уже был близок к переходу в «Боруссию».

Журналист Фабрицио Романо пишет, что запрос по поводу аренды этого игрока делал . Несколько дней назад обсуждался переход Хадсона-Одои в .

Через несколько дней хавбек «Челси» примет решение о будущем.

Каллум не был включен в заявку «Челси» на вчерашнюю игру 1-го тура с «Эвертоном» (1:0). Срок его контракта истекает через два года. Статистику футболиста можно изучить здесь.