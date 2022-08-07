Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти. Он интересен «Дортмунду», «Саутгемптону» и «Лестеру»

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Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из «Челси», чтобы играть регулярно.

Англичанин сообщил «Челси», что хочет сменить клуб ради регулярной игровой практики, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

В аренде 21-летнего игрока заинтересованы дортмундская «Боруссия» и другие европейские клубы. Прошлым летом Хадсон-Одои уже был близок к переходу в «Боруссию».

Журналист Фабрицио Романо пишет, что запрос по поводу аренды этого игрока делал «Саутгемптон». Несколько дней назад обсуждался переход Хадсона-Одои в «Лестер».

Через несколько дней хавбек «Челси» примет решение о будущем.

Каллум не был включен в заявку «Челси» на вчерашнюю игру 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Срок его контракта истекает через два года. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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