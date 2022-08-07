Хадсон-Одои ведет с «Боруссией» Дортмунд переговоры об аренде. «Ювентусу» он тоже интересен

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Полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси» и перейти в Бундеслигу.

Как информирует Sky Sports, представители 21-летнего англичанина ведут переговоры с дортмундской «Боруссией». Речь идет об аренде.

При этом сторона футболиста собирается выслушать предложения всех интересующихся им клубов и лишь затем примет решение о том, куда игроку переходить.

Утверждается, что Хадсон-Одои также привлек внимание «Ювентуса».

Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти. Он интересен «Дортмунду», «Саутгемптону» и «Лестеру»

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